Mal servicio, camiones en mal estado, conductores sin capacitación, unidades insuficientes, los usuarios del transporte público en Jalisco acumulan quejas y más quejas, y están totalmente en contra del tarifazo a 14 por pasaje.
Señalan que no hay justificación alguna para la decisión que atenta contra el bolsillo de las familias.
“14 pesos, no pues es mucho ¿no?, muchísimo -¿Cuántos camiones tomas al día?- Cuatro, dos de ida y dos de venida
“Pues es demasiado, me toca irme hasta llegar tarde a mi trabajo porque no me puedo subir al Macrobús, por ejemplo, trabajo en López Mateos y es imposible subirme”.
“De entrada las unidades, el espacio, la rutas han cambiado demasiado en comparación de que antes llegaba con uno, o si acaso dos camiones”.
La tarifa de 14 pesos por pasaje se aplicará a partir de abril del 2026. (Por Gustavo Cárdenas)
