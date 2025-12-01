Durante el periodo vacacional decembrino, los accidentes en el hogar aumentan entre 10 y 15 por ciento, por lo que el Gobierno de Guadalajara exhortó a reforzar medidas de prevención.

La Dirección de Servicios Médicos Municipales advirtió que las caídas y quemaduras son las causas más frecuentes de atención, seguidas de intoxicaciones y heridas accidentales.

Especialistas señalaron que los menores de hasta nueve años y personas mayores de 65 concentran el mayor riesgo, debido a resbalones en baños, escaleras y accidentes en la cocina.

Las autoridades recomiendan evitar la automedicación, instalar barras de apoyo, proteger enchufes y esquinas.