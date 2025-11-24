Ante las críticas por los resultados obtenidos hasta hoy por su administración y los reclamos que hubo en su reciente gira por Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que vamos muy bien y pide no dejarse llevar por lo que se publica en las redes sociales.

“No se dejen llevar por todo lo que sale en las redes sociales y nosotros vamos a seguir informando, y no hay problema, vamos muy bien, la verdad. Los cien puntos que planteé en el zócalo van avanzadísimos, todos, prácticamente no hay ni uno que no estemos avanzando, hay uno o dos que van más retrasados, pero la mayoría van avanzando. Los trenes hacia el norte van avanzando, el tren interoceánico, el tren de carga maya, las carreteras, el programa de producción de electricidad, de generación eléctrica, Pemex va avanzando, todo va avanzando muy bien”.

Y aunque reconoció que sí hay episodios que duelen y que hay que reforzar la estrategia, en materia de seguridad vamos bien, e insistió en que la economía va bien y que el próximo año irá mejor. (Por Arturo García Caudillo)