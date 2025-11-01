El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, anunció la tercera entrega de medicamentos a hospitales y clínicas en el Programa las Rutas de la Salud

“Para esta tercera entrega, del 21 al 23 realizamos el empaquetado. Ayer cargamos todos los camiones a lo largo y ancho de nuestro país y hoy desde las seis de la mañana hasta el 28 de noviembre, salen 328 rutas para recorrer sierras, montañas, ríos y caminos rurales para garantizar que cada unidad médica del IMSS Bienestar reciba su abasto completo”.

Con esta entrega, asegura, se confirma que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos, gracias al cual en estos últimos tres meses se han llevado más de 70 millones de medicinas a 8 mil centros de salud y a más de 600 hospitales. (Por Arturo García Caudillo)