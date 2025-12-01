El diputado local sin partido, Alejandro Puerto, anunció que presentará un amparo colectivo y planteará una acción de inconstitucionalidad en contra del incremento a la tarifa del transporte público.

“Anunciamos la promoción de una acción de inconstitucionalidad aquí, en el Congreso del Estado. Queremos ver quiénes están dispuestos a defender la Constitución y quiénes prefieren guardar silencio ante una ilegalidad evidente. Dicho sea de paso, las fuerzas opositoras de este Congreso estarán a la altura y apoyarán esta acción”.

Puerto cuestionó al gobernador de Jalisco por la decisión de aumentar la tarifa y lo acusó de evadir al Congreso local en la definición del subsidio al transporte público y en el contrato con la financiera Broxel, encargada de proveer las tarjetas Únicas. (Por Marck Hernández)