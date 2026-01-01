En México el trauma ocular es una de las principales causas de pérdida visual, siendo niños y adolescentes los más vulnerables. Por ello es necesario, en caso de trauma, acudir de inmediato al oftalmólogo, así lo comenta una de las fundadoras del Colegio Mexicano de Trauma Oftálmico, Grecia Ortíz.

“Cualquier trauma en el momento en el que ocurre hay que ir inmediatamente al especialista de la manera más temprana posible porque hacer una evaluación adecuada, y para hacer una evaluación adecuada necesitamos herramientas que tenemos en el consultorio. Hablando específicamente de las pelotas, pero es importante que recordemos que hay pelotas de distintos tamaños, por ejemplo, las pelotas de tenis o las pelotas que son un poquito más grandes, el hueso de nuestra cara como que retiene un poquito más el impacto, pero las pelotas más chicas como squash, golf, ese tipo de pelotas, pues la verdad es que entran directamente al globo ocular y generalmente provocan más daño”.

Por ello, propone a las autoridades deportivas comenzar a implementar como obligatoria la protección ocular. (Por Arturo García Caudillo)