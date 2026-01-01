Un grupo de aproximadamente 50 personas, apoyadas por alrededor de 30 mototaxis, vandalizó la base de la Guardia Nacional ubicada en la colonia El Fortín, en Zapopan, luego de un supuesto percance vial ocurrido horas antes.

La movilización comenzó poco después de las 20:00 horas y fue encabezada principalmente por jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes exigían el pago de daños materiales y denunciaban presuntos abusos por parte de elementos castrenses. No obstante, la protesta escaló cuando los inconformes realizaron pintas en las bardas del inmueble y, al empujar, derribaron el portón principal de acceso.

Durante los hechos, los elementos de la Guardia Nacional no respondieron a las agresiones y optaron por replegarse. Tras causar los destrozos, los manifestantes se retiraron del sitio sin que se estableciera algún diálogo o acuerdo. Posteriormente, personal de la corporación procedió a cubrir las consignas pintadas en el inmueble.

Al lugar acudieron autoridades estatales y municipales para contener la situación. No se reportaron personas lesionadas, ni entre civiles ni entre elementos de seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)