Una persecución policiaca concluyó con la detención de dos motociclistas lesionados y el aseguramiento de dosis de droga sintética, luego de que intentaron evadir a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

El operativo inició sobre Periférico Sur, a la altura de San Pedro Tlaquepaque, cuando cuatro jóvenes a bordo de motocicletas ignoraron el alto marcado por los uniformados. La persecución se extendió por diversas avenidas hasta la colonia Las Pintitas, donde dos de los sospechosos derraparon y cayeron sobre la avenida Las Torres, frente a un puesto de comida.

Tras el accidente, los dos motociclistas fueron asegurados de inmediato, mientras que sus otros dos acompañantes lograron darse a la fuga. Testigos señalaron a los detenidos como presuntos responsables de robos a peatones y vehículos en la zona.

Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias dosis de droga sintética, al parecer cristal. La motocicleta fue asegurada y los dos individuos, quienes resultaron lesionados por la caída, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)