Vecinos de la colonia Artesanos, en Tlaquepaque, bloquean este miércoles el Periférico, en el tramo de carretera a Chapala hacia avenida Colón, a la altura de la estación Artesanos del Peribús.

Los manifestantes exigen frenar la construcción de un puente vehicular en la zona, al señalar afectaciones por la tala de árboles, y demandan la instalación de una estación del sistema de transporte.

El cierre provoca severas complicaciones viales hasta la carretera a Chapala.