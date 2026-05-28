Se acumulan los reportes por falta de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y esta vez son los habitantes de la colonia El Fortín, en Zapopan, quienes denuncian que tienen al menos un mes que todo el día no les cae una sola gota de agua, y si cae, es por ratitos y en las tardes, así lo denunció para Notisisitema, Cindy García, quien lamenta que pese a los reportas acumulados el SIAPA no da respuesta.

“En la casa vivimos tres, entonces, metemos lavadoras, no sé, tres, cuatro veces por semana, cocinamos, nos bañamos, todos vamos al baño, el agua pues se acaba rápido. Haz de cuenta que empezamos meter reportes y los vecinos decía que raro porque dicen que nadie había reportado en esta zona, pero pues que no sean mentirosos si en este coto ya van tres que reportan, y enfrente de nuestro coto hay otro coto, y los vecinos del coto de enfrente igual”.

Los habitantes de El Fortín se han visto obligados a comprar pipas de agua ante el total desabasto. (Por Gustavo Cárdenas)