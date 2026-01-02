En graves problemas se encuentra la colonia Lomas de Oblatos en Guadalajara, pues entre una autoridad municipal ausente y los pésimos vecinos que arrojan todo tipo de basura, escombro e incluso muebles sobre las banquetas de la calle hacienda Mazatepec, los espacios públicos se ven reducidos a basureros a cielo abierto, así lo admiten y denuncian los propios habitantes.

“Limpian y viene. Aquí vuelven a la noche más tardan en limpiar, haga de cuenta que lo limpien ahorita y en la noche ya vienen y dejan escombro, sí, todo esto entonces qué hacemos. Yo ya he mandado los grupos de Guadalajara limpia, fotos, videos, pero pues no vienen realmente no tenemos el apoyo y si hace falta”.

Según los vecinos del Ayuntamiento de Guadalajara, si limpia las banquetas, pero en cuestión de horas los espacios vuelven a ser un cochinero. (Por Gustavo Cárdenas)