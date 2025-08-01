Una muy mala práctica de los vecinos de la colonia La Tuzanía en Zapopan, quienes, de buenas a primeras y desde hace varias semanas, adoptaron el cruce de las avenidas Tuzanía y del Ajonjolí como basurero a cielo abierto. Desde desechos de cocina y sanitario hasta muebles, llantas, escombro y un sinfín de basura por todas partes.

Esto lo denuncia Gabriela Díaz, una habitante de la zona.

“Empezaron a dejar en un punto cacharros, basura, animales muertos, muebles viejos y demás cosas, y se nos juntó alrededor de 14 metros cúbicos de todo tipo de basura. Ya es un tema fuerte, delicado, donde queremos pedir ayuda. Algunos vecinos nos estamos juntando, organizando para hacer campañas de limpieza junto con la parroquia de Jesucristo Obrero”.

Pese a que el Ayuntamiento de Zapopan recoge la basura abandonada sobre avenida La Tuzanía, los vecinos repiten la mala práctica de convertirla en basurero. (Por Gustavo Cárdenas)