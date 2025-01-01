La Junta Local del INE en Jalisco presentó los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, que registró una participación nacional de 10.7 millones de niñas, niños y adolescentes.

En el estado, más de 703 mil menores de entre 3 y 17 años respondieron el ejercicio.

El delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobián, destacó que uno de los temas centrales fue la necesidad de contar con espacios seguros.

“En el tema de espacios seguros, en Jalisco manifestaron que para tener espacios seguros, se requería iluminación y respeto, énfasis en prevenir discriminación y a nivel nacional, iluminación y recreación segura. La observación clave es que hay una oportunidad clave de reforzar seguridad y derechos humanos en Jalisco”.

Entre las principales inquietudes de la población joven en la entidad también se incluyeron la conciencia ambiental, el cuidado del agua, el reciclaje y la prevención de adicciones desde el bienestar emocional. (Por Marck Hernández)