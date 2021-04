Después de dos horas y media de colapso vial se retiraron de su bloqueo en el periférico Poniente los vecinos de San Juan de Ocotán que exigen la localización con vida de dos personas desaparecidas.

Al lugar llegó una representante del área de desaparecidos y Alerta Amber, quien aseguró a los familiares de las víctimas que sí se está atendiendo su caso.

En contra parte Alejandro Loza, hijo de una de las víctimas, aseguró que su caso no está recibiendo la misma atención que el de la familia Villaseñor Romo.

“Para empezar desde el jueves hemos pedido las cámaras, el acceso a las cámaras de C5 y nos dicen que no, que todavía no pueden. Hay 14 cámaras ahí. De hecho nosotros mismos tuvimos que hacer la investigación de las cámaras, de dónde estaban porque el gobierno pues nomás nada”.

La funcionaria representante del gobierno del estado aseguró que fue notificada de la manifestación hasta una hora después de iniciada, y que no podía llegar por el tráfico ocasionado. (Por José Luis Escamilla)