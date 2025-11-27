Un día después de protestar por la falta de una estación del Peribús en Santa María Tequepexpan, vecinas y vecinos fueron recibidos en Palacio de Gobierno por autoridades estatales, quienes aclararon que en la zona no se construye una nueva estación, sino únicamente laterales viales.

En la reunión, encabezada por la Subsecretaría de Asuntos del Interior y con la participación de las secretarías de Transporte y de Infraestructura, se ofreció información técnica y se acordó realizar una visita de campo para evaluar la viabilidad de una estación entre Periférico Sur y San Sebastianito, distancia que hoy obliga a caminar hasta dos kilómetros.

La SIOP presentará alternativas y gestionará recursos ante el Congreso. También se aclaró que no existe proyecto alguno para retirar el puente peatonal de la zona. (Por Edgar Flores Maciel)