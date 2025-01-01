Los tres centros penitenciarios más importantes de Sinaloa serán rehabilitados y acondicionados con nuevas tecnologías, mayor número de custodios, con salarios más atractivos y en el caso específico del reclusorio de Culiacán, será sometido a una “cirugía mayor”, anunció el gobernador Rubén Rocha.
Señaló que es necesario fortalecer los centros penitenciarios de Culiacán, el de Goros Dos, en Ahome y el “Castillo” en Mazatlán, a los que se les mejorará su infraestructura, se les dotará de nuevas tecnologías, se contratará un mayor número de custodios y se mejorarán sus salarios.
Sinaloa modernizará y reforzará sus principales centros penitenciarios
