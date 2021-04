Vecinos de diversas colonias de Zapopan bloquean esta mañana el ingreso a las oficinas del SIAPA en este municipio ante las promesas incumplidas de abastecimiento de agua, pues llevan casi tres meses sin el líquido.

Una afectada de Lomas del Centinela expresa.

“Estamos bloqueando la entrada porque no queremos que entren. Queremos una solución y no queremos que nos diga ‘ay sí vamos a llevarte una pipa’ y todavía la cobras porque hay un ingeniero que dice ‘ah, te voy a llevar agua’, pero no te lleva agua si no le das dinero”.

Se trata de vecinos de colonias como Lomas del Centinela, Tabachines, La Martinica y Villas de Guadalupe, entre algunos otros. (Por José Luis Jiménez Castro)