Dicen que no son tandeos, pero sí es de cada año. En las temporadas de calor y estiaje, decenas de colonias se quedan sin servicio de agua potable en la zona sur-poniente de Zapopan, así lo denunció y reclamó Ángel Mejía, representante de Colonias Unidas por el Agua, quien encabezó la manifestación de vecinos de este viernes sobre avenida López Mateos y camino a Santa Ana Tepetitlán.

“Cada año y cada mes es el mismo problema, cortes de más de un mes y sin ningún aviso del SIAPA. Son cortes prolongados, entonces el día de hoy estamos aquí para pedirle al SIAPA, a las autoridades y al gobierno de Zapopan y hasta el gobierno del Estado, que hagan un proyecto hídrico para el beneficio de la zona que es de Periférico hacia La Primavera, desde López Mateos hacia La Primavera, desde Ciudad Granja a La Primavera.”

Los habitantes de la zona sur señalan que ya se han reunido con el SIAPA, sin embargo no hay una verdadera solución al problema de la falta de agua. (Por Gustavo Cárdenas)