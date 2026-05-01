El Congreso de Jalisco aprobó la declaratoria de Área Natural Protegida para el Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro, a solicitud del Ayuntamiento de Zapopan.

La declaratoria abarca una superficie de 254 hectáreas y fue emitida por causa de utilidad pública, con el propósito de preservar el entorno natural y garantizar espacios de conservación para la población.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Yussara Canales, destacó que esta medida forma parte de las acciones impulsadas desde el Congreso para proteger áreas naturales en el estado.

“Es una de las iniciativas de las áreas naturales protegidas que hemos podido rescatar, llevamos dos de tres. (Que los jaliscienses) tengan un área segura, donde tengan áreas verdes, aire limpio, donde puedan pasar días en familia, donde estén rodeados de naturaleza”.

El decreto establece diversas restricciones dentro del polígono protegido. Entre ellas, se prohíben eventos comerciales, la venta de productos y la realización de reuniones familiares o privadas que congreguen a más de 20 personas.

Asimismo, no se permitirá la instalación de mobiliario o equipamiento como toldos, mesas, sillas, lonas, casas de campaña, drones, generadores eléctricos, hamacas, camas elásticas o brincolines. (Por Marck Hernández)