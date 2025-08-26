Aunque usted no lo crea, sobre avenida Malecón hay un puente peatonal a la mitad. La estructura fue construida hace décadas y así la dejaron; está justo al cruce con la calle Francisco Peña, y según los vecinos, el medio puente es consecuencia de la total falta de coordinación entre los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá, así lo dice la decepcionada vecina Erika Romo.

“La mitad es Guadalajara y la mitad es Tonalá, y Tonalá no nos ha querido resolver de este lado, y acá Guadalajara fue quien puso el puente. Yo tengo poco viviendo aquí, unos 12 años, pero la gente de allá te va a explicar. No se ponen de acuerdo Tonalá – Oye, ¿y la basura esa qué? – Pues la gente es bien sucia, mira todo cómo está aquí, todo.”

El medio puente no lleva al otro lado de avenida Malecón, sino que deja a los peatones sobre el camellón y de ahí a cruzar como se pueda. (Por Gustavo Cárdenas))