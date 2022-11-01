En la edición número 15 de El Buen Fin habrá novedades, por una parte, tendrá una duración de cuatro días y no de tres como regularmente se acostumbraba.

Ahora se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, para impulsar la economía del país.

La otra novedad es que, el gobierno mexicano tocó las puertas de empresas que nunca habían participado en El Buen Fin como es el caso de Oxxo que lo hará por primera vez.

La Secretaría de Economía informa que la otra empresa que nuevamente se sumará es Walmart, que dejó de participar en el 2019 cuando dejó de ser parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Antad.