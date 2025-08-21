Un vehículo que no pasa la verificación vehicular después de cuatro intentos mejor debe desecharse, reconoce el coordinador de la Sección de Centros de Servicio Automotriz de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Federico Durán Herrera.

Dice que no vale la pena invertir dinero en talleres de afinación por un modelo atrasado que nunca va a pasar la verificación.

“Por eso yo insisto: hay que hacer una valoración, cuánto vale mi auto contra cuánto le tengo que invertir. Habrá vehículos que el costo sea mayor y yo sugiero no invertirle dinero a ese vehículo, o sea, no va a pasar la verificación con una poca inversión”.

Por cierto, la Sección de Talleres Automotrices de la Cámara de Comercio de Guadalajara aplica una revisión visual gratuita de los vehículos próximos a afinarse a través de su sección especializada. (Por José Luis Jiménez Castro)