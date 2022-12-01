Gobierno y Gobernanza serán los temas centrales que abordará del 25 al 27 de agosto el foro Hábitat LATAM 2025 que organiza la UdeG, en el cual se discutirán problemas y propuestas de solución de ciudades de América Latina y el Caribe, explica su director, Sergio Roldán Ramírez.

“Bueno, se va a trabajar temas de gobierno y gobernanza, estructuras de gobierno. Qué se necesita, qué es lo mínimo que se necesita para gobernar. Hay más de 17 mil ciudades en AL y de esas 17 mil hay casi 15 mil que están por debajo del millón de habitantes y muchos de esos alcaldes, muchos de esos pueblos que tienen mil 200 habitantes, no tienen contexto de cómo se gobierna. No entienden cómo se maneja eso, no saben como es el tema de la hacienda pública, no subrayan el espacio público, ni la salud, ni la movilidad, ni el medio ambiente”.

En el marco del evento se realizará la escuela de alcaldes y gobernadores, para que en un espacio de libertad, compartan experiencias y dudas sobre la gobernanza. La inscripción es gratuita y abierta al público en general. (Por Gricelda Torres Zambrano)