La Selección de México clasificó a cuartos de final del Mundial de futbol Sub-20 tras derrotar por 4-1 a Chile, anfitrión del torneo, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso; con goles de Tahiel Jiménez a pase de Gilberto Moral al minuto 26, de Iker Fimbres al 66 y doblete del canterano de las Chivas, Hugo Camberos quien entró de cambio en la recta final del duelo. Por los Chilenos descontó, Juan Rossel.

Con este resultado el Tri Juvenil se mantiene invicto en el certamen mundialista, tras haber superado la primera fase en el llamado grupo de la Muerte con empates ante Brasil, España y triunfo ante Marruecos. Su siguiente duelo será el próximo sábado contra el ganador de la serie que disputarán este miércoles, Argentina y Nigeria. (Por Manuel Trujillo Soriano)