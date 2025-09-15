Este martes vence la prórroga de tres meses que el juez de control, concedió a la Fiscalía de Tabasco para el cierre de la investigación complementaria en el caso de Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder “La Barredora”.

A partir de este momento, la fiscalía tabasqueña cuenta con 15 días hábiles para formular imputación al exsecretario de Seguridad Pública del estado, preso en el penal del Altiplano por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Tras vincular a proceso a Bermúdez Requena, en septiembre del año pasado, el juez otorgó al Ministerio Público tres meses más para recabar pruebas y realizar diversas diligencias, que concluyen este martes.