El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, con el fin de fomentar la producción, circulación, distribución, comercialización y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales.

El proyecto turnado al Senado para su análisis abroga la Ley Federal de Cinematografía vigente desde 1992 y mantiene una cuota mínima de 10 por ciento del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, pero con una permanencia mínima de 14 días, duplicando el tiempo actual.

Además establece la obligación de las plataformas digitales de contar con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos.