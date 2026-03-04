La Selección Mexicana de Beisbol cayó 7 carrera por 5 ante los Dodgers de Los Ángeles en su segundo juego de preparación celebrado este miércoles en Glendale, Arizona, previo al arranque del Clásico Mundial.

La carrera de la quiniela fue por obra de Andy Pages con panorámico cuadrangular por el jardín izquierdo ante los disparos de Jesús Cruz. En ese mismo inning, Dalton Rushing conectó un triple que remolcó la segunda carrera del encuentro que fue de toma y daca. El empate perduró hasta el octavo rollo, cuando Joe Vetrano conectó doblete productor de la carrera de la diferencia ante los lanzamientos de Luis Fernando Miranda. La ventaja de los actuales campeones de las Grandes Ligas aumentó con elevado de sacrificio de Eduardo Quintero y hit productor de Kendall George.

Tras el duelo, la Novena Azteca que dirige Benjamín Gil, viajó a Houston, Texas, para concentrarse de cara a su debut del viernes contra Gran Bretaña, en el máximo evento de selecciones de Béisbol en todo el mundo. (Por Manuel Trujillo Soriano)