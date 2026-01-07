El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos con los recursos obtenidos por la venta de petróleo, bajo supervisión de Washington.

El Mandatario señaló que el acuerdo contempla adquisiciones de bienes agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas.

El mandatario aseguró que la medida forma parte de un nuevo esquema petrolero bilateral, sin ofrecer detalles adicionales.