Comenzó en Arabia Saudita la etapa de semifinales de la Supercopa de España con triunfo del Barcelona por goleada de 5-0 sobre el Atlético de Bilbao.

Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y doblete de Raphinha para los goles de la espectacular victoria.

El Barca se medirá en la final a quien gane este jueves la otra semifinales que se jugará igual en la ciudad de Jeddah, entre Real Madrid y Atlético de Madrid. (Por Martín Navarro Vásquez)