El programa de verificación vehicular en Jalisco registró 230 mil 502 pruebas realizadas durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 36 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La medida, obligatoria en zonas como el Área Metropolitana de Guadalajara, busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Autoridades señalaron que la aprobación no depende de la antigüedad del vehículo, sino de sus condiciones mecánicas.