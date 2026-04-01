La Unidad Estatal de Protección Civil informó que más de 712 mil personas visitaron destinos turísticos y eventos religiosos en Jalisco durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Del total, 250 mil 995 acudieron a playas y centros recreativos, mientras que 461 mil 383 participaron en actividades religiosas,

Destaca que en el Bosque La Primavera se registraron más de 46 mil visitantes entre el 2 y el 5 de abril, lo que refuerza la necesidad de mantener medidas de seguridad y prevención, especialmente ante el riesgo de incendios en temporada de estiaje.