La Unidad Estatal de Protección Civil informó que más de 712 mil personas visitaron destinos turísticos y eventos religiosos en Jalisco durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.
Del total, 250 mil 995 acudieron a playas y centros recreativos, mientras que 461 mil 383 participaron en actividades religiosas,
Destaca que en el Bosque La Primavera se registraron más de 46 mil visitantes entre el 2 y el 5 de abril, lo que refuerza la necesidad de mantener medidas de seguridad y prevención, especialmente ante el riesgo de incendios en temporada de estiaje.
Más de 712 mil visitantes en Jalisco durante primera semana vacacional
La Unidad Estatal de Protección Civil informó que más de 712 mil personas visitaron destinos turísticos y eventos religiosos en Jalisco durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.