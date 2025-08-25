La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, participó en el foro Hábitat LATAM 2025, donde presentó la visión de su gobierno bajo el eje de la corresponsabilidad ciudadana.

En el panel “Construcción de la ciudadanía, derechos y gobernanza”, indicó que la confianza se genera escuchando y atendiendo directamente en el territorio, no desde un escritorio.

Destacó los programas de su administración “Martes Comunitarios” y “Sábados de Corresponsabilidad”, que promueven la limpieza y mantenimiento de espacios públicos junto con vecinos.

Señaló que el objetivo es impulsar un cambio cultural de los ciudadanos.