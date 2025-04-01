El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo en Jalisco un macrosimulacro de sismo bajo la hipótesis de un movimiento de magnitud 8.1 con epicentro en Chamela, municipio de La Huerta.

El ejercicio contempla afectaciones en la Costa Sierra Occidental y la generación de un tsunami en municipios como La Huerta, Tomatlán, Cihuatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.

También se simularán daños en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en regiones como Altos Sur, Ciénega, Valles, Lagunas y Sierra de Amula. Autoridades estatales llaman a la población a participar activamente para reforzar la cultura de prevención y respuesta ante emergencias.