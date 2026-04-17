Confirmado, hay una doble investigación por la muerte de Humberto Alejandro Muñoz, el hombre de 32 años con espectro autista, quien según la necropsia, falleció por golpes y una grave herida en la cabeza, agresiones hechas supuestamente por policías de Guadalajara. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, informó que ya entregaron datos a la Fiscalía del Estado y también hay indagatoria en asuntos internos de la corporación.

“La información que está bajo nuestro resguardo, la información que tiene tanto la comisaría de Guadalajara como el gobierno municipal no hubo una situación como tal, esa es la información que nosotros tenemos. Para nosotros es importante que todos los puntos se esclarezcan, por eso daremos toda la información que pueda requerir la Fiscalía para atender este suceso lamentable. Pero primero partir de que la información que está bajo las autoridades municipales indica que el suceso no fue como se indica”.

La madre del fallecido fue quien presentó la denuncia contra los policías municipales de Guadalajara. Señaló que golpearon a su hijo hasta dejarlo inconsciente y luego murió. (Por Gustavo Cárdenas)