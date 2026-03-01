Irán afirmó que el estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a través de redes sociales la apertura del estratégico paso marítimo anunciada este viernes por Irán.

La reapertura, del estratégico estrecho por el que transita un 20 por ciento del petróleo mundial, entró en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.