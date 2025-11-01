La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó una iniciativa para exhortar a la Cámara de Diputados en San Lázaro a crear un “Fondo de Capitalidad”, con el que se apoye directamente a los municipios capitales del país. Según la alcaldesa tapatía, los recursos federales no son distribuidos de manera equitativa.

“Lo que se pide es que haya más dinero para Guadalajara para atender sus calles y sus redes hidrosanitarias, que antes contaban con esos apoyos y que desde 2018 dejaron de existir. Vamos a seguir insistiendo porque merecemos en Guadalajara un trato justo, que haya una justa redistribución para las y los tapatíos, que forman parte de este país, pagan sus impuestos y también requieren un apoyo de la federación.”

Según la presidenta municipal de Guadalajara, en los últimos seis años, la capital de Jalisco no ha recibido un solo peso del Fondo Metropolitano. (Por Gustavo Cárdenas)