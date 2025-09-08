La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó este lunes su primer informe de gobierno en un evento multitudinario que reunió a representantes del sector político, empresarial, académico y social.

En su rendición de cuentas, la primera alcaldesa en la historia de la ciudad destacó cuatro ejes de su administración: seguridad ciudadana, servicios públicos, política social y corresponsabilidad.

Delgadillo subrayó como uno de los principales retos de su primer año el manejo de los residuos, al anunciar la ruptura con la concesionaria Caabsa Eagle. Informó que tras la salida de la empresa, la cobertura en la recolección de basura alcanza el 95 por ciento.

También resaltó la inversión de más de mil millones de pesos en alumbrado público, programas de bacheo y obras de infraestructura urbana. (Por Edgar Flores Maciel)