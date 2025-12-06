En una emocionante sesión de calificación en el circuito de Yas Marina, el neerlandés Max Verstappen ganó la Pole Position del Gran Premio de Abu Dabi y pone aún más que interesante la última carrera del año en la F1.

Verstapen de Red Bull saldrá mañana por delante de los pilotos de McLaren pues Lando Norris fue segundo y Oscar Piastri tercero. Además entre ellos saldrá el campeón del Mundial de Pilotos, clasificación que en este momento encabeza Norris quien tiene 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. (Por Martín Navarro Vásquez)