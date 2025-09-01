Ya con 21 años de historia, la Vía Recreactiva en Guadalajara se consolida y recibe domingo a domingo a 100 mil personas, algo ejemplar como un modelo mundial, explicó a Notisistema el director de la Vía, Iván Ernesto Vázquez.

“Tenemos un promedio de más de 100 mil personas, y esto representa que la vía recreactiva de Guadalajara es un modelo a seguir a nivel internacional. Actualmente la vía recreactiva de Guadalajara está certificada con una etiqueta oro que otorga la Red de Ciclovías de las Américas y Guadalajara es un referente”.

Confirmó que el 1 de noviembre con temática del día de muertos, se vivirá la segunda vía recreactiva nocturna, por la av Juárez-Vallarta desde la calle maestranza a los Arcos de 7 a 11 de la noche. (Por Martín Navarro Vásquez)