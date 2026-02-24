Gustavo de Luna salió el pasado fin de semana junto con su hijo menor de edad al vecino estado de Aguascalientes; jamás imaginó que la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, provocaría numerosos bloqueos carreteros, incluida la vía Guadalajara–Lagos de Moreno, por lo que Gustavo tiene dos días sin poder volver a su hogar.
“Para poder acceder a Guadalajara, Jalisco. Llevo atorado desde el domingo; fui a un torneo deportivo de mi hijo y me quise regresar el domingo y ya no se pudo por todos los acontecimientos. He estado aquí el lunes y quise irme en la mañana del lunes y me regresaron; a la altura de San Juan de los Lagos, por la autopista, empecé a ver coches en sentido contrario, me regresé junto con ellos y pude regresarme a Aguascalientes”.
Gustavo de Luna reporta que todavía este martes había vehículos incendiados en la carretera Aguascalientes–Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)
Viajeros varados por bloqueos tras operativo en Jalisco
