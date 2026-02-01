Trece hombres señalados por su presunta participación en la quema de vehículos registrada el pasado domingo en distintos puntos del estado fueron trasladados este martes a un complejo penitenciario y quedaron a disposición de un juzgado.

Los hechos ocurrieron tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa. De acuerdo con autoridades, los detenidos habrían obstruido vías de comunicación mediante vehículos incendiados y realizado disparos contra elementos de seguridad que atendían los reportes.

La Fiscalía del Estado informó que los presuntos responsables enfrentan cargos por al menos seis delitos, entre ellos tentativa de homicidio agravado, ataques a las vías de comunicación, portación de arma de fuego y asociación delictuosa. (Por Edgar Flores Maciel)