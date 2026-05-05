El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La dependencia indicó que la petición se apega a la normativa vigente y que el funcionario manifestó su disposición a atender cualquier requerimiento legal.

La solicitud ocurre tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con redes del crimen organizado.

La fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló que se analiza el caso sin afectar las investigaciones y reiteró el respeto a la presunción de inocencia.

Hasta ahora, no hay confirmación de acciones legales en su contra por parte de instancias federales mexicanas.