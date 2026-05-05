La Organización Mundial de la Salud confirmó un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, varado frente a Cabo Verde, con saldo de tres fallecidos y varios casos graves bajo observación.

La embarcación, que partió de Ushuaia con 147 personas, permanece en aislamiento mientras autoridades sanitarias investigan el origen del contagio.

La principal preocupación es la posible transmisión de persona a persona, una vía inusual para este virus, según advirtió la experta Maria Van Kerkhove.

Habitualmente, el hantavirus se transmite por contacto con roedores infectados, por lo que esta hipótesis eleva el nivel de alerta internacional y podría modificar los protocolos de contención en entornos cerrados.