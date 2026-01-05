La defensa legal de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra las empresas operadoras y constructoras, así como contra funcionarios públicos.

Las víctimas acusan delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, además que exigen que se investiguen omisiones de autoridades y contratistas.

El accidente que ocurrió el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.