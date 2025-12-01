El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que la reforma electoral podría aprobarse a mediados de marzo.

Señaló que el análisis iniciará el primero de febrero y que las leyes reglamentarias podrían dictaminarse incluso en un periodo extraordinario entre mayo y junio.

Detalló que la Cámara de Diputados también deberá nombrar a tres consejeros del INE y ajustar los presupuestos de 2026 y 2027 conforme a la reforma.