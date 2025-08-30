El Servicio Meteorológico Nacional reportó la formación de dos zonas de baja presión con posibilidades de desarrollo ciclónico en el Pacífico.
La primera se localiza a mil 440 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y presenta un 50 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón en 48 horas.
La segunda se ubica a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Su probabilidad de desarrollo es de 30 por ciento en 48 horas.
Ambas zonas serán monitoreadas por autoridades meteorológicas.
Vigilan dos zonas de baja presión con alto potencial ciclónico en el Pacífico
