El Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció nuevas medidas de movilidad en el Aeropuerto de Guadalajara para atender el crecimiento de pasajeros y prepararse para el Mundial 2026.

A partir de octubre de 2025 operará la compañía Ecofy como la tercera empresa concesionaria de taxis, con una flota inicial de unidades híbridas que llegará a 120 en mayo de 2026.

Además, en la misma fecha arrancará un servicio de shuttle que conectará con la Expo Guadalajara, la Central Camionera, el Centro Histórico y La Minerva.