Meteorólogos mantienen bajo vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico con 80 por ciento de probabilidad d convertirse en “Amanda”, el primer ciclón de la temporada.

El Servicio Meteorológico Nacional informaron que las condiciones atmosféricas son favorables para la formación del sistema, cuya amplia circulación ya influye en el clima del país.

Aunque el sistema permanece lejos de la costa, sus bandas nubosas podrían generar lluvias en diversas regiones.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones en zonas costeras.