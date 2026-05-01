La Fiscalía General de la República desmanteló la organización criminal conocida como “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas para evadir impuestos.

De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante empresas fachada que simulaban operaciones comerciales para beneficiar a compañías interesadas en reducir ilegalmente su carga fiscal.

Como parte del operativo, en el que participaron 440 elementos federales, se realizaron cateos en 30 inmuebles de siete estados y fueron detenidas ocho personas, entre ellas los presuntos líderes de la organización.

Las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y dinero en efectivo.