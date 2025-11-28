Morena tiene los votos, a nosotros sólo nos queda vigilar que la Fiscalía General de la República no se use para perseguir opositores, dice el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

“En el momento en que ellos, a la mala, se hicieron de la mayoría calificada, hicieron nugatorio el modelo, porque hoy tienen los votos, aunque los obtuvieron de manera fraudulenta, para poner, literalmente, a quien se les pegue la gana. Nosotros vamos a velar porque haya una fiscalía autónoma, independiente, profesional, que haga valer la Ley y el estado de Derecho, y que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo se utilice como mecanismo para perseguir periodistas, opositores o activistas”.

Y es que, señala, el 10 de septiembre de 2024 colapsó el sistema cuando Morena obtuvo la mayoría calificada en el Congreso y por eso hoy continúan la destrucción de las instituciones y la FGR es la siguiente en la lista. (Por Arturo García Caudillo)